Москвичам рассказали о погоде 1 сентября

Синоптик Шувалов: 1 сентября в Москве будет умеренно теплым и без осадков

В День знаний, 1 сентября, в Москве ожидается умеренно теплая погода без осадков. Об этом жителям столицы рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с RT.

По словам синоптика, столбики термометров в этот день покажут около плюс 20 градусов Цельсия, однако утром будет значительно прохладнее. «Про осадки нельзя сказать, что будут. Утром около плюс 11-13 тепла, ребятам лучше приодеться, если на улице будет линейка», — заключил специалист.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предрек москвичам похолодание к выходным. По его словам, температура в городе опустится до показателей, характерных для второй недели сентября.