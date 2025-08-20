Экономика
11:52, 20 августа 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде 1 сентября

Синоптик Шувалов: 1 сентября в Москве будет умеренно теплым и без осадков
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Дмитрий Белицкий / АГН «Мосĸва»

В День знаний, 1 сентября, в Москве ожидается умеренно теплая погода без осадков. Об этом жителям столицы рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с RT.

По словам синоптика, столбики термометров в этот день покажут около плюс 20 градусов Цельсия, однако утром будет значительно прохладнее. «Про осадки нельзя сказать, что будут. Утром около плюс 11-13 тепла, ребятам лучше приодеться, если на улице будет линейка», — заключил специалист.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предрек москвичам похолодание к выходным. По его словам, температура в городе опустится до показателей, характерных для второй недели сентября.

