Москве пообещали аномальные холода

Вильфанд: К выходным в Москве похолодает до нормы сентября

К грядущим выходным, 23 и 24 августа, в Москве похолодает до нормы второй недели сентября. Аномальные холода жителям столицы пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Метеоролог отметил, что периоды теплой погоды еще будут, но не на текущей неделе. «Конечно же, впереди еще и конец августа, и сентябрь, и погода может быть существенно другая. Плавности в принципе не бывает. Сезоны придумали люди», — заявил Вильфанд.

По его словам, в среду, 20 августа, столбики московских термометров окажутся на уровне плюс 21-плюс 22 градусов, также ожидается небольшой дождь. В четверг и пятницу похолодает до плюс 15-плюс 17 градусов, а на выходных — до плюс 14-плюс 19 градусов, возможны осадки. Температура окажется ниже нормы на три четыре-градуса.

Ранее синоптики спрогнозировали, что в сентябре погода в Москве быстро вернется к климатической норме.