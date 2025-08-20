Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:03, 20 августа 2025Экономика

Москве пообещали аномальные холода

Вильфанд: К выходным в Москве похолодает до нормы сентября
Александра Качан (Редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

К грядущим выходным, 23 и 24 августа, в Москве похолодает до нормы второй недели сентября. Аномальные холода жителям столицы пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Метеоролог отметил, что периоды теплой погоды еще будут, но не на текущей неделе. «Конечно же, впереди еще и конец августа, и сентябрь, и погода может быть существенно другая. Плавности в принципе не бывает. Сезоны придумали люди», — заявил Вильфанд.

По его словам, в среду, 20 августа, столбики московских термометров окажутся на уровне плюс 21-плюс 22 градусов, также ожидается небольшой дождь. В четверг и пятницу похолодает до плюс 15-плюс 17 градусов, а на выходных — до плюс 14-плюс 19 градусов, возможны осадки. Температура окажется ниже нормы на три четыре-градуса.

Ранее синоптики спрогнозировали, что в сентябре погода в Москве быстро вернется к климатической норме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Около десяти стран готовы отправить войска на Украину. Что входит в план европейских государств?

    Подсчитаны расходы на сборы первоклассника к учебному году

    Талибы обратились к России, США и Китаю с необычным призывом

    В МИД рассказали о полученной Зеленским в Белом доме «мощной оплеухе»

    Стало известно о спасении отца главкома ВСУ Сырского в России

    Российские бойцы вышли из окружения через открытое поле

    Бывшая первая леди США раскрыла способ удачно выйти замуж

    Статус ветерана боевых действий получит еще одна категория россиян

    Бойцы ВСУ не распознали российских штурмовиков в метре друг от друга и поплатились жизнью

    Американский журналист уличил главу ЕК в использовании конфликта на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости