14:59, 20 августа 2025Экономика

Москвичей предупредили о ливнях

Синоптик Тишковец: В среду на Москву обрушится ливень
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

В среду, 20 августа, на Москву обрушится ливень. Об этом жителей столицы предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, после 15 часов в городе заморосит дождь, который вечером усилится до ливня. Эксперт отметил, что сильные осадки будут идти примерно до утра-полудня четверга, 21 августа. «Общее количество осадков за 12 часов составит 15 литров дождевой воды на метр квадратный московских улиц», — уточнил он.

Что касается ветра, его скорость в среду составит четыре-девять метров в секунду, он будет дуть в западном направлении. Столбики барометров, в свою очередь, упадут до отметки в 738 миллиметров ртутного столба. Тишковец призвал москвичей одеваться по погоде, которая в ближайшие дни будет по-осеннему прохладной — до конца недели воздух не будет прогреваться сильнее, чем до плюс 17 градусов.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова заявила, что погода в последнюю неделю августа в Москве также будет прохладной и дождливой.

