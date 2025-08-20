Мужчина решил стать маньяком из-за любви к Ганнибалу Лектеру и попался из-за пустых могил

В Великобритании мужчина решил стать каннибалом из-за любви к Ганнибалу Лектеру

В Великобритании повар паба, который планировал устроить расправу над постояльцами отеля и попробовать их на вкус, попался полиции. Об этом пишет Daily Star.

22-летний работник паба Джейкоб Пауэр привлек к себе внимание полиции после похода к психиатру: он поделился с врачом планами стать маньяком. Полицейские обыскали дом Пауэра и нашли внутри очки ночного видения, крючки для подвешивания туш, шприцы, веревки, наручники, лопату, отбеливатель и нож для разделки мяса.

Кроме того, в вещах Пауэра обнаружили блокнот, в котором он описывал, как будет купаться в крови своих жертв. В нем же был составлен план будущей комнаты каннибала. На заднем дворе Паэура нашли пустые свежевырытые могилы. Мужчина признался, что решился на это из-за любви к персонажу фильма «Молчание ягнят» Ганнибалу Лектеру.

В ходе расследования удалось выяснить, что мужчина тщательно готовился к преступлениям. Он украл сотни фунтов стерлингов наличными из гостиницы The White Hart Inn, в которой и намеревался совершить задуманное, а также заполучил ключи от некоторых ее комнат.

Пауэр утверждал, что все это — результаты его действий в состоянии наркотического опьянения. По его словам, он собирал все эти предметы как коллекционер и не собирался их использовать. Мужчина не признал свою вину и заявил, что писал о преступлениях в блокноте, чтобы меньше о них думать. Тем не менее эти заявления не убедили полицейских, расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Японии опасного маньяка по прозвищу Твиттер-киллер приговорили к казни. В его доме полицейские нашли девять человеческих голов и 240 костей.

