На Украине заявили о начале операции Запада по отстранению Зеленского от власти

«Страна.ua»: Запад начал операцию по отстранению Зеленского от власти

Запад начал операцию по отстранению президента Украины Владимира Зеленского от власти. Об этом пишет «Страна.ua» в Telegram.

Ранее стало известно, что Великобритания решила помочь Украине с проведением выборов. Избирательные комиссии стран подписали соглашение о сотрудничестве и обмене опытом.

По словам близкого к Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины источника «Страна.ua», сложившаяся ситуация является тревожным звонком для Зеленского по нескольким причинам. Собеседник издания напомнил, что Евросоюз и Великобритания в частности не дали украинскому лидеру подчинить себе антикоррупционные структуры, чтобы иметь рычаг влияния на его действия. Вместе с тем отмечается, что грантовые круги, которые сейчас переходят под патронат Европы, являются «очень враждебной Зеленскому средой».

«В-третьих, действующий глава ЦИК Олег Диденко не является лояльным Банковой человеком. (...) Никакой особой приверженности у Диденко к Зеленскому нет. И, если будут выборы, то он также, как и в 2019 году, вполне может помочь организовать "трансфер власти" от действующего президента к какому-нибудь "условному [бывшему главкому Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию] Залужному"», — говорится в публикации.

Уточняется, что все это указывает на ослабление контроля Зеленского над внутриполитической ситуацией на Украине и создает предпосылки к потере им власти в случае проведения президентских выборов.