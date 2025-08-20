На Украине заявили о страхе Зеленского перед Трампом

Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский боится прямо возражать Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский боится напрямую возразить своему американскому коллеге Дональду Трампу, поэтому демонстрирует двойственную позицию в вопросах мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с ТАСС.

По его словам, такую позицию украинского лидера поддерживают западные кураторы, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. «Зеленский вот Трампу не посмел возражать, но и продолжает бубнить свою линию», — сказал Азаров.

Ранее Азаров заявил, что украинский лидер не заинтересован в мире. Он обвинил Зеленского в нежелании урегулировать конфликт на Украине. Он предположил, что уступки украинского лидера в вопросе разрешения конфликта с Россией определят США. Он подчеркнул, что ход урегулирования кризиса определяют Москва и Вашингтон.

