17:53, 20 августа 2025

Назван размер выплат поступающим в МВД выпускникам юрфаков в российском регионе

В Татарстане поступающим в МВД выпускникам юрфаков выплатят по 1 млн рублей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Татарстане поступающим в МВД выпускникам юридических факультетов гражданских вузов выплатят по одному миллиону рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Единовременная выплата будет полагаться после поступления на службу в органы предварительного следствия и получениями первого специального звания. Также сотрудникам гарантируют оплачиваемый отпуск от 40 дней, ежеквартальные дополнительные выплаты, право на пенсию после 20 лет выслуги, а также бесплатное медобслуживание и компенсации за переезд при переводах.

В конце 2024 года сообщалось, что некомплект личного состава в МВД России вырос до 174 тысяч человек.

