18:45, 20 августа 2025Интернет и СМИ

Названы популярные уловки аферистов для вовлечения россиян в мошенничество

МВД: Мошенники вовлекают россиян в дропперство уловкой с ошибочным переводом
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Мошенники обманным путем вовлекают россиян в дропперство, делая их соучастниками преступлений. Популярные уловки аферистов перечислило МВД в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

Одной из таких уловок в ведомстве назвали ошибочный перевод: на карту человека поступают деньги, после чего с ним связывается незнакомец, который представляется отправителем, и просит вернуть средства на другие реквизиты. Также россиян могут попросить помочь с выводом заблокированных активов из-за рубежа. В этом случае жертву тоже просят перевести деньги на чужой счет, предупредили в МВД.

Кроме того, мошенники могут представляться менеджерами лотерей или инвестиций и предлагать работу, связанную с переводами доходов от выигрыша или вложений. Также аферисты могут искать людей для обмена и обналичивания криптовалюты.

В МВД добавили, что мошенники могут писать от лица внештатных сотрудников полиции и предлагать посодействовать в расследовании финансового преступления. Еще одна уловка — благотворительность: человека просят забирать или переводить деньги для пенсионеров, которым тяжело дойти до банкомата.

Преступники используют и сайты знакомств, где они сближаются с пользователями и просят одолжить карту или совершить перевод. Также аферисты обещают школьникам и студентам легкий заработок. «Предлагают доход за оформление карты и передачу (сдачу в аренду или продажу) ее третьим лицам», — уточнили в МВД.

Ранее россиян предупредили, как не стать дропом. Специалисты призвали граждан не совершать никаких операций с картами незнакомых людей.

