07:30, 20 августа 2025Путешествия

Опытный путешественник назвал способы избежать лишних трат в поездках за границу

Алина Черненко

Фото: Unsplash

Опытный российский путешественник Алексей Кутовой назвал четыре простых способа избежать лишних трат во время поездок за границу. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Во-первых, автор публикации посоветовал туристам никогда не менять все деньги и не покупать сим-карты в аэропорту. Он отметил, что лучше обменять совсем небольшую сумму, которой хватит на дорогу до отеля, а позже найти место с хорошим курсом. «Если есть возможность оплатить транспорт с карты или онлайн через приложение, то это самый лучший вариант», — добавил россиянин.

Во-вторых, Кутовой порекомендовал соотечественникам никогда не пользоваться услугами таксистов у аэропортов. «В целом, единственное, что вам грозит — большая переплата. Но есть страны, где все может закончиться гораздо хуже. Таксистом может быть мошенник, который привезет вас не туда, навешает лапши и вытянет деньги таким способом, которого вы вообще никак не ожидали», — пояснил он.

В-третьих, автор отметил, что туристам не стоит вступать в диалог с незнакомцами, которые обращаются к ним первыми. По его словам, часто мошенники таким образом пытаются поймать наивных путешественников на крючок, чтобы впоследствии выпросить у них деньги.

Четвертый совет, который дал Кутовой соотечественникам, — перед поездкой за границу скачивать офлайн-карты и заранее изучать маршруты.

Ранее этот же тревел-блогер раскрыл общую стоимость своих путешествий за два с половиной года. За указанный период россиянин посетил восемь стран: Индию, Таиланд, Вьетнам, Лаос, Камбоджу, Малайзию, Индонезию, и Гонконг, Китай.

