Перспективу отправки европейских военных на Украину оценили

The Times: Отправка многотысячного корпуса на Украину маловероятна

Реализация плана Франции и Великобритании по отправке многотысячного корпуса на Украину маловероятна. Перспективы оценила газета The Times.

По информации издания, в Вашингтоне опасаются, что размещение внушительной группировки войск на Украине может спровоцировать новый конфликт в будущем. В связи с этим европейские военачальники разрабатывают альтернативные планы обеспечения гарантий безопасности.

В качестве одной из мер рассматривается защита Украины от атак с воздуха и разминирование в Черном Море. Страны-члены «коалиции желающих» предлагают вести патрулирование воздушного пространства постсоветской страны.

Ранее американские СМИ написали, что данных, как будут выглядеть гарантии безопасности для Украины, пока нет. Однако могут рассматриваться несколько вариантов, предполагающих размещение западного военного контингента на территории республики.