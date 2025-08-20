Подсчитано число поддержавших Украину оружием стран

Mash: 43 страны поставляли ВСУ вооружение за последние три года

За последние три года 43 страны поставили Украине оружие, а крупнейшим из них являются США подсчитал Telegram-канал Mash.

Согласно данным из базы Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), которую получили хакеры Killnet, Palach Pro, User Sec и Beregini, поставками занимались страны — члены Евросоюза, США и Канада, а также Косово, Грузия, Израиль и другие.

При этом крупнейшим спонсором оказались США. «С 2022 года они выделили ВСУ около 360 танков, 630 БТР и БМП и 100 тысяч единиц дальнобойных артиллерийских боеприпасов», — отмечается в сообщении.

Согласно информации, опубликованной хакерами, следующей страной в списке является Германия, которая передала Украине примерно 100 танков Leopard 1A5 с боеприпасами и 18 танков Leopard 2, а также несколько бронированных машин для ремонта и эвакуации Bergepanzer.

Третье место занимает Польша, которая намерена предоставить несколько бронетранспортеров Rosomak, гаубицы AHS Krab и около 200 танков PT-91 Twardy. Однако факт поступления предоставленных вооружений на линию фронта не был подтвержден.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ВСУ вскоре получат дальнобойное оружие немецко-британского производства. «Украина уже в ближайшее время получит значительную дополнительную поддержку в этом направлении, в том числе благодаря промышленному сотрудничеству, которое мы установили с Украиной», — пообещал бундесканцлер, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.