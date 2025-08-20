Попавшего в госпиталь российского бойца СВО объявили беглецом

Депутат Иванов: Попавшего в госпиталь бойца СВО из Талицы объявили беглецом

Бойца специальной военной операции (СВО) из Талицы Свердловской области объявили беглецом после попадания в госпиталь. О случае с россиянином рассказал в Telegram-канале депутат Госдумы Максим Иванов.

Парламентарий пояснил, что супруга военного попросила его разобраться, почему ее мужу с середины июня присвоили статус самовольно оставившего часть (СОЧ). Как утверждает женщина, супруг вернулся в расположение сразу после завершения лечения.

Иванов обратился в военную прокуратуру ЦВО, которая установила, что беглецом солдата сочли преждевременно. Проверка еще продолжается, отметил депутат.

По данным парламентария, с бюрократической ошибкой военнослужащий сталкивается не впервые. В мае 2025 года выяснилось, что мужчина после заключения контракта получал только минимальное денежное довольствие — 39 тысяч рублей ежемесячно. Выплаты за участие в спецоперации ему не начислялись.

Ранее стало известно, что в Брянской области тяжелораненому бойцу СВО отказали в выплатах.