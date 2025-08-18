Россия
20:05, 18 августа 2025Россия

Чиновники отказали тяжелораненому бойцу СВО в выплатах из-за его контракта

В Брянской области тяжелораненому бойцу СВО отказали в выплатах
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Брянской области тяжелораненому бойцу специальной военной операции (СВО) на Украине отказали в выплатах из-за его контракта. Об этом сообщили в прокуратуре по российскому региону.

По данным ведомства, военнослужащий прописан в Брянской области, но контракт с Минобороны заключал в другом российском регионе. Местные чиновники сочли этот факт аргументом в пользу отказа от выплат за тяжелое ранение, которое россиянин получил при исполнении боевой задачи в зоне СВО.

Прокуратура нашла доводы чиновников необоснованными. Дело дошло до суда, который обязал уполномоченный орган выплатить участнику СВО положенные средства. Деньги ему уже перечислили.

Ранее в Свердловской области военнослужащему отказали в выплатах из-за его позывного, который был указан в медицинских документах вместо фамилии, имени и отчества. Суд идентифицировал бойца по наградному материалу, в котором имеется номер жетона участника СВО.

