Порошенко высказался об отказе Украины от членства в НАТО

Порошенко заявил, что Украина не откажется от членства в НАТО

Украина не откажется от членства в НАТО, потому что это самый эффективный способ остановить конфликт. Об этом заявил экс-президент страны Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) в интервью американскому телеканалу MSNBC.

По его словам, прошедшие в Анкоридже и Вашингтоне встречи президента США Дональда Трампа с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским дают сильную надежду для Киева.

Политический деятель также высказался о дальнейшем участии республики в НАТО. «Мы не должны отказываться от идеи участия Украины в формате НАТО — это самый эффективный способ остановить вооруженный конфликт», — подытожил спикер.

Ранее Порошенко объявил, что территориальные уступки со стороны Киева не могут быть частью соглашения о прекращении огня. Это создаст опасный прецедент, считает он.