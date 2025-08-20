Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:43, 20 августа 2025Бывший СССР

Порошенко высказался об отказе Украины от членства в НАТО

Порошенко заявил, что Украина не откажется от членства в НАТО
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина не откажется от членства в НАТО, потому что это самый эффективный способ остановить конфликт. Об этом заявил экс-президент страны Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) в интервью американскому телеканалу MSNBC.

По его словам, прошедшие в Анкоридже и Вашингтоне встречи президента США Дональда Трампа с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским дают сильную надежду для Киева.

Политический деятель также высказался о дальнейшем участии республики в НАТО. «Мы не должны отказываться от идеи участия Украины в формате НАТО — это самый эффективный способ остановить вооруженный конфликт», — подытожил спикер.

Ранее Порошенко объявил, что территориальные уступки со стороны Киева не могут быть частью соглашения о прекращении огня. Это создаст опасный прецедент, считает он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это суровая реальность». Европа ищет способ ввода войск на Украину. Какую роль в этом может сыграть дружественная России страна?

    Россиянин уснул и сжег восемь квартир

    В МИД прокомментировали операцию по спасению застрявшей на горе в Киргизии россиянки

    Медведев отреагировал на идею отправки солдат НАТО на Украину словами «галльский петух»

    Стример ушел из жизни в прямом эфире после нескольких месяцев издевательств

    Порошенко высказался об отказе Украины от членства в НАТО

    В офисе Зеленского назвали обязательное условие для обсуждения мирного урегулирования

    Звезда Голливуда потерял зрение из-за изнурительных съемок

    Украинка с самыми большими щеками в мире раскрыла свой рост и вес

    В Боливии заявили о рисках срыва контрактов с Россией по литию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости