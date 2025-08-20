Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:34, 20 августа 2025Россия

Пожар на российском коньячном заводе сняли на видео

Пожар на Дербентском коньячном заводе сняли на видео
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Пожар на коньячном заводе в Республике Дагестан сняли на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Mash Gor.

Отмечается, что загорелась крыша Дербентского коньячного комбината. Площадь возгорания на данный момент неизвестна. Информации о пострадавших нет.

На кадрах виден густой черный дым, исходящий от крыши здания. Помимо этого, на ролик попал момент работы пожарных, которые придвинули лестницу к крыше строения.

В этот же день в Кемеровской области в торговом центре «Лапландия» начался сильный пожар. На опубликованном ролике видно, как пожар распространяется на верхних этажах здания. Из торгового центра выходят люди, парковку также спешно покидают автомобили.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили об ударе F-16 по Курской области

    Лавров раскрыл предложение Путина по переговорам с Украиной

    Лавров предупредил об опасности ухудшения ситуации после трехсторонней встречи

    Российский футболист отметил 23-летие на миллионы рублей

    Врач раскрыл причину боли в мышцах после тренировок

    Россиянина дважды лишили водительских прав из-за живущего за сотни километров «двойника»

    Первый задержанный за мошенничество в MAX попал на видео

    Россиян призвали отказаться от покупки заранее нарезанных арбузов и дынь

    Стало известно о первом задержании за мошенничество в MAX

    Пожар на российском коньячном заводе сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости