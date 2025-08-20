Пожар на российском коньячном заводе сняли на видео

Пожар на коньячном заводе в Республике Дагестан сняли на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Mash Gor.

Отмечается, что загорелась крыша Дербентского коньячного комбината. Площадь возгорания на данный момент неизвестна. Информации о пострадавших нет.

На кадрах виден густой черный дым, исходящий от крыши здания. Помимо этого, на ролик попал момент работы пожарных, которые придвинули лестницу к крыше строения.

В этот же день в Кемеровской области в торговом центре «Лапландия» начался сильный пожар. На опубликованном ролике видно, как пожар распространяется на верхних этажах здания. Из торгового центра выходят люди, парковку также спешно покидают автомобили.