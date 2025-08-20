Ценности
16:07, 20 августа 2025Ценности

Раскрыты секреты молодости и уверенности в себе 40-летних

Elle: 40-летние сохранили молодость с помощью открытого отношения к косметологии
Екатерина Ештокина

Фото: Unsplash

Редакторы журнала Elle раскрыли секреты сохранения молодости и уверенности в себе миллениалов. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По данным издания, представители поколения Y пересмотрели отношение к своему возрасту. По словам доктора медицинских наук, дерматолога Дэвида Ким, 40-летние мужчины и женщины сохраняют моложавый внешний вид с помощью более открытого отношения к косметическим процедурам.

При этом он называет миллениалов «поколением Кардашьян», поскольку именно благодаря этой семье инфлюэнсеров люди стали с интересом относиться к косметологии.

В свою очередь психолог Джин Твенге подчеркнула, что секрет молодости 40-летних заключается в их оптимизме, который становится тем самым недостающим ингредиентом в средствах по уходу за кожей.

«В подростковом возрасте и в молодости миллениалы были более оптимистичны и предъявляли более высокие требования, чем предыдущие поколения в том же возрасте», — пояснила она.

Кроме того, директор отдела моды ELLE Вероник Хайланд выделила любимый цвет миллениалов — розовый. По ее словам, данный оттенок способствовал уверенности в себе и женственности одновременно. В то же время розовый цвет повлиял на внутреннее восприятие женщин.

«Примерно во времена эры "девушек-боссов" вы могли видеть женщин в бледно-розовых костюмах — это был намеренный выбор оттенка. Идея заключалась в том, что если вы интегрируетесь в структуру власти, где доминируют мужчины, и привнесете немного женственности и своего собственного стиля, чтобы легко вписаться в эту систему», — заключила Хайланд.

Ранее в августе 40-летний ведущий Дмитрий Борисов раскрыл секрет молодости. Свои мысли он проиллюстрировал собственным снимком.

