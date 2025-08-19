Ценности
13:43, 19 августа 2025

40-летний ведущий Дмитрий Борисов раскрыл секрет молодости

Ведущий Борисов: Секрет молодости заключается в мысленном обнулении прожитых лет
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Российский ведущий Дмитрий Борисов раскрыл секрет моложавой внешности. На эту тему он высказался в личном Telegram-канале.

40-летний журналист опубликовал фотографии из спортзала, на которых он запечатлен в бежевых шортах и черной майке. В комментариях к посту он отметил, что секрет молодости заключается в мысленном обнулении прожитых лет.

«Представьте, что вы в первом классе — вы внизу "пищевой цепи", есть старшеклассники, они более взрослые, сильные, опытные. Наступает выпускной и в следующие пару лет после поступления, например, в университет — вы снова в младшей группе. Первый курс, второй… Так и с возрастом. В 27, 28, 29 — кажется, ну все, это конец, дальше новый десяток. А потом наступают эти 30, за которыми снова — тридцать один. И снова младшая группа», — отметил он.

В июле 61-летнего Брэда Питта обругали за моложавую внешность.

    Все новости