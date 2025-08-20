Забота о себе
12:59, 20 августа 2025

Родителям назвали способ научить ребенка управлять эмоциями

Психолог Рябкова рассказала, что ребенок учится управлять эмоциями через игру
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yuganov Konstantin / Shutterstock / Fotodom  

Психолог, доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии факультета Психологии образования МГППУ Ирина Рябкова рассказала, как дети учатся контролировать эмоции и действия. Ее цитирует KP.RU.

По ее словам, игра является способом научиться управлять поведением, а не просто развлечение, так как ребенок примеряет на себя другие роли. Например, врача, родителя или пирата.

«Учится организовывать свое поведение не импульсивно, а в соответствии с тем, нужно ли ему покормить своих воображаемых детей, вылечить пациента — мишку или пережить кораблекрушение», — объяснила психолог.

Раннее детство ученые называют «чувствительным периодом для развития навыков эмоциональной регуляции». Именно тогда ребенок учится справляться с эмоциями, контролировать реакции, а также понимать чувства других.

При этом успокаивать ребенка с помощью гаджетов опасно, поскольку дети, не научившиеся управлять эмоциями, могут попасть в круг повторяющихся истерик, что негативно сказывается на их психологическом развитии.

Ранее «Лента.ру» вместе с логопедами и психологами собрала лучшие скороговорки для ребят разных возрастов и советы родителям, как правильно тренироваться.

