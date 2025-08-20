Россиянка поплатилась за пьяную драку с попутчицей на причале

Суд арестовал туристку из Калининграда, которая устроила пьяную драку с попутчицей на причале в Казани. Об этом сообщает «Татар-Информ».
По данным издания, конфликт между двумя пассажирками начался из-за шума еще на теплоходе, а уже в порту перерос в потасовку. В какой-то момент одна из женщин ударила оппонентку стеклянной бутылкой по голове и попыталась сбежать. Ее задержали сотрудники полиции.
Сейчас задержанной грозит до семи лет тюрьмы по статье о хулиганстве. Свою вину она признала.
Ранее у женщины уже были судимости.
