Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:31, 20 августа 2025Наука и техника

Российские боеприпасы для квадрокоптеров оценили

Военный Канат: Российские боеприпасы КЗСП и ОФСП можно применять с FPV-дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Военно-промышленный комплекс России наладил выпуск боеприпасов, которые можно сбрасывать с квадрокоптеров. Эффективность изделий оценил боец 10-го танкового полка 20-й мотострелковой дивизии Вооруженных сил России с позывным Канат в беседе с «Красной звездой».

По его словам, уходит время, когда военнослужащие и волонтеры самостоятельно изготавливали боеприпасы для вооружения дронов. Российские предприятия выпускают штатные изделия хорошего качества.

«Например, ОФСП (унифицированный осколочно-фугасный специальный боеприпас) или КЗСП (заводской кумулятивный боеприпас для сброса). Такая продукция надежна, безопасна, удобна, а еще может применяться как с "Мавика", так и с FPV-дрона», — говорится в материале.

Ранее в августе стало известно, что российские дроны-камикадзе дальнего действия начали вооружать кассетами для дистанционного минирования. Противотанковые мины ПТМ-3 используют для блокирования ключевых маршрутов снабжения противника.

