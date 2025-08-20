Россия
04:31, 20 августа 2025

Российские бойцы сбили атаковавший Белгородскую область БПЛА

Рожин: ВС России сбили БПЛА RAM-2X, атаковавший Белгородскую область
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) RAM-2X, использовавшийся для атак на Белгородскую область. Об этом сообщил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«Российские бойцы сбили украинский БпЛА RAM-2X, которые активно используются для удара по Белгородской области», — написал Рожин.

Ранее в Белгородской области из-за атаки ВСУ в апреле оказался поврежден храм Новый Иерусалим. Для удара Украина использовала тяжелые дроны «Баба-яга», в храме начался пожар.

