Российские бойцы сбили атаковавший Белгородскую область БПЛА

Рожин: ВС России сбили БПЛА RAM-2X, атаковавший Белгородскую область

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) RAM-2X, использовавшийся для атак на Белгородскую область. Об этом сообщил военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«Российские бойцы сбили украинский БпЛА RAM-2X, которые активно используются для удара по Белгородской области», — написал Рожин.

Ранее в Белгородской области из-за атаки ВСУ в апреле оказался поврежден храм Новый Иерусалим. Для удара Украина использовала тяжелые дроны «Баба-яга», в храме начался пожар.