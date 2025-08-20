Силовые структуры
Российский учитель снял порно со школьницей в классе

В Петербурге учителя обвинили в съемке порно с ученицей в школьном классе
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге 33-летнего учителя истории обвинили в съемке порно с ученицей в школьном классе. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

По данным издания, 3 апреля в полицию написала заявление 48-летняя женщина. Она рассказала, что с мая 2024-го по март 2025 года учитель одной из школ Центрального района развращает ее 15-летнюю дочь и вступает с ней в интимную связь. Выяснилось, что преподаватель общался с девочкой в мессенджере и присылал ей откровенные фотографии. Кроме того, с сентября по октябрь 2024 года обвиняемый в кабинете школы снимал на телефон ученицу в обнаженном виде.

Преподаватель арестован. Против него возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что в Бурятии шестиклассница забеременела от бывшего опекуна.

