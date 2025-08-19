Силовые структуры
12:21, 19 августа 2025Силовые структуры

Российская шестиклассница забеременела от бывшего опекуна

В Бурятии шестиклассница забеременела от бывшего опекуна, который сейчас в СИЗО
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Unsplash

В Бурятии шестиклассница забеременела от бывшего опекуна. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, сейчас школьница находится на восьмом месяце беременности. Это вскрылось, когда в 12 лет опекунство над ней взяла ее 18-летняя сестра. Она обратила внимание на то, как девочка стала быстро набирать вес, и решила, что это из-за хорошего питания. Однако перед поездкой в лагерь врачи обнаружили, что девочка беременна. Предполагаемый отец ее ребенка — ее бывший опекун. Сейчас он находится в СИЗО.

Ситуацию взяла под контроль детский омбудсмен. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае суд рассмотрит дело местного жителя, изнасиловавшего 25 лет назад девятилетнюю девочку.

