Российская шестиклассница забеременела от бывшего опекуна

В Бурятии шестиклассница забеременела от бывшего опекуна, который сейчас в СИЗО

В Бурятии шестиклассница забеременела от бывшего опекуна. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, сейчас школьница находится на восьмом месяце беременности. Это вскрылось, когда в 12 лет опекунство над ней взяла ее 18-летняя сестра. Она обратила внимание на то, как девочка стала быстро набирать вес, и решила, что это из-за хорошего питания. Однако перед поездкой в лагерь врачи обнаружили, что девочка беременна. Предполагаемый отец ее ребенка — ее бывший опекун. Сейчас он находится в СИЗО.

Ситуацию взяла под контроль детский омбудсмен. Возбуждено уголовное дело.

