В конце апреля сын телеведущей и свахи Розы Сябитовой Денис Сябитов пришел вместе с ней на программу «Шоу Воли» на канале ТНТ и случайно породил один из самых долгоиграющих мемов лета. «Сам решу. Сам решу-у», — такой фразой он упорно отвечал на попытки комика Ильи Соболева выяснить его предпочтения в женщинах, чем сильно озадачил и в то же время повеселил зрителей. Отрывок с этим моментом получил миллионы просмотров в соцсетях, вдохновил блогеров на тысячи мемов и спровоцировал бурные споры о личности Дениса Сябитова и роли матери в его жизни. Все об одном из главных трендов первой половины 2025 года — в материале «Ленты.ру».

Оригинал мема «Сам решу»

Выпуск «Шоу Воли» с Сябитовыми вышел на ТНТ 27 апреля. Сваха с сыном пришли на программу, чтобы обсудить свое участие в реалити-проекте «Сокровище императора», в котором звезды с близкими и друзьями состязались за денежный приз. Но в какой-то момент в студии завязалась дискуссия о разнице в возрасте в парах, и соведущий Павла Воли Илья Соболев поинтересовался, женщины какого возраста нравятся Сябитову.

Однако гость программы ушел от однозначного ответа. На настойчивые попытки комика выяснить его предпочтения в этом вопросе он почему-то реагировал одной и той же фразой — «сам решу».

Илья Соболев: А можно вопрос, Дениса я спрошу. Вот ему тоже 36 лет. Денис, тебе бы сейчас хотелось общаться с 20-летней девушкой в данный момент или с 40-летней, для отношений?

Денис Сябитов: Да я сам решу, наверное.

Илья Соболев: А? Денис Сябитов: Сам. Решу.

Илья Соболев: Что?

Денис Сябитов: Сам решу-у-у отрывок из «Шоу Воли»

Сваха попыталась перевести разговор на другую тему, однако Соболев продолжил диалог с ее сыном. Он вновь обратился к гостю с вопросом о том, женщины какого возраста его привлекают. «Я же говорю — сам решу. В моменте. Я же говорю — сам решу», — отреагировал Сябитов с интонацией человека, который недоумевает по поводу того, что ведущих не удовлетворил его первоначальный ответ.

Впрочем, в итоге Воле и Соболеву все же удалось добиться от гостя более или менее внятных разъяснений по поводу, как он относится к разнице в возрасте с потенциальными партнершами.

Илья Соболев: Я сейчас не про то, кто решит этот пример. Это понятно. А вот конкретно про девушек...

Денис Сябитов: Сам...

Павел Воля: Нет, мы спрашиваем просто, какие нравятся — помоложе или постарше? Вопрос простой.

Денис Сябитов: Да всякие... Я этот... Нету особо...

Павел Воля: Окей, возраст неважен?

(Сябитов в ответ отрицательно покачал головой) отрывок из «Шоу Воли»

Многим позднее Соболев признался: он не ожидал, что монтажеры оставят в выпуске их несколько несвязный диалог с Сябитовым. «Я думал, что вообще все это вырежут», — заявил комик журналистам в августе.

Мемы с сыном Сябитовой

«Если кто не понял, он сам решит», «Ты ему слово, а он тебе: "Сам решу"», «Кто-нибудь знает, он уже решил или еще нет?», «А это "сам решу" с нами сейчас в одной комнате?», «Пните меня, когда он сам решит», «Говорят, он до сих пор решает сидит», — иронизировали над словами Сябитова пользователи TikTok.

Самришу — индийский блог уверенности или неуверенности, он сам решит пользователь TikTok

Пользователи соцсетей, посмотревшие отрывок, также заметили, как сильно контрастирует поведение гостей передачи: в отличие от флегматичного сына, Сябитова на программе проявляла активность, настаивала на своем, стремилась направить разговор в нужное ей русло и вмешивалась в беседу сына с ведущими.

Комментаторы сделали вывод, что Сябитова проявляет авторитарность и в отношениях с сыном, а он, несмотря на возраст, вероятно, сильно зависит от мнения матери по многим вопросам

Многие в шутку назвали Сябитова «маминой корзиночкой» — так в сети обзывают несамостоятельных сыновей, которых воспитывали гиперопекающие матери. «Сам решу с помощью мамы», «Он человек серьезный, сам все решит, но на всякий случай посоветуется с мамой», «Он выучил фразу, но забыл, где использовать», — писали комментаторы.

А кто-то в шутку заявил, что Сябитов так настойчиво повторял фразу «Сам решу» на программе, поскольку в общении с матерью это ему не удается.

Роза привела его с собой [на «Шоу Воли»], потому что не с кем было оставить дома пользователь TikTok

Вскоре отрывок из передачи превратился в полноценный мем. Словами «Сам решу» пользователи принялись иллюстрировать ситуации, когда человек проявляет решительность не там, где нужно.

«В парикмахерской так же: "Постригите меня чуть-чуть, пожалуйста". Парикмахер: "Я сам решу-у"», «В такси. Водитель: "Куда едем?" Пассажир: "Сам решу"», «В ресторане спрашивают, какой прожарки стейк. Денис: "Сам решу"», «Врач: "Ну рассказывай, что у тебя болит". Пациент: "Я сам решу-у-у-у"», — шутили пользователи соцсетей.

Как поиронизировали любители мемов, именно фразой «Сам решу» они хотели бы ответить своим начальникам, которые просят их выполнять рабочие обязанности вместо листания ленты соцсетей; а также налоговой инспекции и банку, требующему внести очередной платеж по ипотеке

Летом любители мемов начали периодически совершать мини-набеги на страницу Сябитовой в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Словами «Сам решу» они комментировали публикации, в которых та раздавала подписчикам советы на тему отношений, ее фото с сыном и другие посты.

«Женщины сами решат», «Мы сами решим, по какой концепции жить», «Я сама решу», — так пользователи Instagram отреагировали на августовский пост Сябитовой о том, как матери жертвуют собой при воспитании детей.

Споры о Сябитове

Популярный мем в итоге спровоцировал дискуссии об отношениях ведущей «Давай поженимся» с сыном. Большинство пользователей на основе выпуска «Шоу Воли» обвиняли Сябитову в чрезмерной опеке сына и стали утверждать, что она подавила его личность.

«Отпусти ты уже сына! Испоганила мужику жизнь своим контролем и сделала из него посмешище!», «Разве это нормально — когда взрослый мужчина ведет себя, как ребенок, который боится реакции своей матери?», «Вообще человек как личность отсутствует», «Она его уничтожила как мужчину», — возмущались критики. А другие, напротив, обвиняли героя ролика в пассивном поведении, уверяя, что он сам не хочет выходить из-под материнского крыла.

Многие тем временем признавались, что им неловко смотреть видео с Сябитовыми. «Жалкое зрелище, конечно», «Меня такой стыд накрывает, хочется свернуться в клубок», «Почему это даже смотреть стыдно?» — сетовали они.

Вся страна хохочет над ним. А ведь как это страшно, сломала парню жизнь пользователь Instagram

При этом некоторые предположили, что герой мема всего лишь растерялся перед камерами и не смог правильно сформулировать свою мысль. По их мнению, Сябитов не заслужил такого объема насмешек.

Почему мем «Сам решу» считают местью Соболева Сябитовой?

Многие пользователи соцсетей предположили, что Соболев на «Шоу Воли» не случайно так упорствовал в попытках получить внятный ответ от Сябитова — по их мнению, комик мог сразу же сгладить ситуацию и обернуть ее шуткой, но вместо этого продолжил настаивать на своем вопросе, чтобы гость выставил себя в нелепом свете. Таким образом, как сочли комментаторы, юморист своеобразно проучил сваху за их предыдущий конфликт.

«Соболь вдоволь насладился чувством мести за то, что она ему нахамила в прошлый раз», «Соболев, наверное, рад, отомстил Сябитовой за прошлый раз», — предположили пользователи соцсетей

В этих постах они вспоминали конфликт Сябитовой и Соболева, который произошел в ноябре 2023 года. Сваху тогда возмутило то, что комик часто подшучивал над ее словами в передаче и вмешивался в их с Волей разговор. Поначалу ведущая отвечала юмористу пассивно-агрессивными шутками, однако в какой-то момент открыто отчитала его.

«Слушай, ты уже мужик на пятом десятке... Ну уже пора закончить в игрульки играть, быть клоуном и так далее», — осудила она юмориста. Комик попытался защититься, приведя в пример Юрия Никулина, который долго занимался клоунадой. «Ой, господи, где Никулин и где ты?» — отмахнулась сваха

Соболев обвинил гостью передачи в пренебрежительном отношении к людям и заявил, что Сябитову в беседе с ним «понесло не туда». После этого сваха извинилась перед ним. Однако впоследствии она все-таки продолжила его публично критиковать — например, предположила, что комик сам пытался устроить скандал в передаче, а также сравнила его с голубем, который «нагадит и улетит».

Как на шутки про ее сына отреагировала Сябитова?

Еще в мае сваха опубликовала пост, в котором заявила, что ее мало волнует мнение хейтеров о ней и ее сыне. Вместе с тем Сябитова раскритиковала психологов, которые в комментариях для прессы дали оценку ее отношениям с сыном.

Есть список того, чего психолог не имеет права делать. Все психологи, которые дали комментарии, нарушили несколько положений. Например, о том, что психолог не имеет права обесценивать человека, его действия, мысли, чувства. А уж обсуждать, обвинять и стыдить — это даже не по-человечески Роза Сябитова сваха и телеведущая

Тем не менее спустя месяц телеведущая сама приняла участие в тренде. Они вместе с певцом Стасом Костюшкиным воссоздали мемный момент из «Шоу Воли». В комментариях, правда, ее усилия не оценили — ведущей посоветовали перестать «наваливать кринжа». «Сколько не иронизируй, а память это у людей не сотрет», «Тут уже не выкарабкаешься, Розочка», — высказались пользователи.

Впоследствии Сябитова и вовсе заявила, что довольна тем, как ее сын прославился в соцсетях. Она также поблагодарила за случившееся Соболева.