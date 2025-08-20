Россия
Сертификат учебного центра «Ангары» аннулировали

Росавиация аннулировала сертификат авиационного учебного центра «Ангары»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Росавиация отозвала сертификат авиационного учебного центра авиакомпании «Ангара», об этом сообщается в официальном Telegram-канале.

«Решение принято по итогам внеплановой проверки перевозчика на соответствие требованиям федеральных авиационных правил», — говорится в заявлении ведомства.

Восточно-Сибирское межрегиональное управление Росавиации провело проверку и выявило нарушения стандарта ФАП-289 в процессе подготовки авиационных специалистов. В результате теперь для обучения персонала «Ангары» компании разрешено обращаться исключительно к услугам сертифицированных сторонних авиационных учебных центров.

Самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» потерпел крушение в Амурской области 24 июля. Жертвами авиакатастрофы стали 48 человек. Ранее в качестве основных версий трагедии рассматривали неисправность и человеческий фактор.

