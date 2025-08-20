Собака защитила семью от разъяренного быка и лишилась зуба

В США собака столкнулась со сбежавшим быком и лишилась зуба

В штате Калифорния, США, малинуа по кличке Зия спас семью от сбежавшего быка и прослыл героем. Об этом хозяин Зии рассказал компании по страхованию питомцев Nationwide.

Мужчина по имени Тим прогуливался в сельской местности, когда на него напал бык. В тот день было туманно, и мужчина не успел увидеть угрозу. Зия заметил приближающееся животное и выпрыгнул перед ним, чтобы защитить хозяев. Разъяренный бык ударил собаку, и семье удалось сбежать.

После столкновения с быком Зия лишился зуба, но в остальном не пострадал. Тим рассказал, что малинуа попал к ним случайно. Он должен был стать собакой-помощником, но не справился с обучением.

Тим объяснил, что его семья живет на ферме в окружении полей, где пасется скот. Напавший на них бык находился в загоне, но проломил забор и сбежал. По словам мужчины, Зия всегда внимательно относится к опасностям и в любой момент готов защитить хозяев.

