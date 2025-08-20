Жителей российского региона предупредили о ливнях и селях

В Сочи и Сириусе прогнозируются ливни, усиление ветра и сход селей

В Сочи и на федеральной территории «Сириус» ожидаются неблагоприятные погодные условия. Об этом местных жителей предупреждают в пресс-службе администрации курортного города.

С вечера среды, 20 августа, до полудня четверга, 21-го числа, в Сочи и Сириусе прогнозируются ливни с грозами и сильный ветер. Его порывы достигнут силы до 20 метров в секунду. На фоне этого возможен резкий подъем воды в малых реках и ручьях, уровень воды может подняться до неблагоприятных отметок, подчеркивают в мэрии. Кроме того, возможен риск схода селевых потоков на горных территориях.

В связи с ухудшением погодных условий все службы курорта переведены на усиленный режим работы. По поручению главы Сочи Андрея Прошунина для контроля над погодной ситуацией активизирован городской оперативный штаб. Жителей и гостей города призывают воздержаться от пребывания у воды, а также не оставлять машины под деревьями, билбордами и другими конструкциями.

Ранее три смерча прошлись по Ленинградской области. Они образовались на Ладожском озере недалеко от деревни Кириково. Следом начался ливень с крупным градом. Градины достигали размера вишни.