Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:16, 12 августа 2025Экономика

Три смерча прошлись по российскому региону

В Ленинградской области образовались три смерча
Александра Качан (Редактор)

Фото: Greg Johnson / Unsplash

На Ладожском озере недалеко от деревни Кириково в Ленинградской области образовались три смерча. Об этом стало известно «Фонтанке».

Прошедшие рядом с берегом смерчи удалось запечатлеть на видео семье, отдыхавшей рядом в глэмпинге во вторник, 12 августа. Очевидцам пришлось спрятаться от непогоды в машине. По их словам, после шторма начался ливень с крупным градом размером с вишню, но осадки быстро прекратились.

На кадрах можно увидеть микрошквал — мощный узкий поток воздуха из грозового облака. Из тучи к поверхности озера следуют три трубы, поднимающие брызги.

Ранее туристам пришлось убегать с пляжа Маккарезе в Риме во время торнадо. Видео с места происшествия попало в сеть.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «В ответ на вопиющие и провокационные действия». Китай разрывает контакты с президентом Чехии. Что возмутило Пекин?

    Эрдоган дал совет Зеленскому для встречи с Путиным

    В России захотели ввести социальную десятину

    Описаны действия Армии России в случае блокирования НАТО Калининградской области

    Россиянин попытался забить собаку молотком в детском парке и попал на видео

    Интимные фотографии знакомой подвели россиянку под статью

    Balenciaga выпустила мужскую сумку в виде мятого пакета за 79 тысяч рублей

    Трамп перебросил бомбардировщики к границе с Россией

    Дачникам подсказали способы вырастить негорькие огурцы

    Словом «похабный» описали договор между Арменией и Азербайджаном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости