Три смерча прошлись по российскому региону

В Ленинградской области образовались три смерча

На Ладожском озере недалеко от деревни Кириково в Ленинградской области образовались три смерча. Об этом стало известно «Фонтанке».

Прошедшие рядом с берегом смерчи удалось запечатлеть на видео семье, отдыхавшей рядом в глэмпинге во вторник, 12 августа. Очевидцам пришлось спрятаться от непогоды в машине. По их словам, после шторма начался ливень с крупным градом размером с вишню, но осадки быстро прекратились.

На кадрах можно увидеть микрошквал — мощный узкий поток воздуха из грозового облака. Из тучи к поверхности озера следуют три трубы, поднимающие брызги.

