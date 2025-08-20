Стало известно о первом задержании за мошенничество в MAX

Задержан подозреваемый за мошенничество в мессенджере MAX

Полицейские задержали подозреваемого, который в пособничестве зарубежным мошенникам использовал мессенджер MAX. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Это первый случай дистанционного хищения с помощью мессенджера. Мужчину задержали в городе Шахты Ростовской области. Пострадавшей является жительница Курска, которая лишилась 444 тысяч рублей. Злоумышленники связались с ней через МАХ.

Личности остальных участников криминальной схемы установлены. Возбуждено уголовное дело.

В ГУ МВД по Курской области добавили, что 34-летней женщине сообщили о доставке на ее имя посылки и попросили продиктовать код из смс. Женщина посылку не ждала, однако передала секретный код. После этого на нее обрушились звонки из различных госучреждений. Ее убедили, что кто-то пытается похитить ее сбережения.

«Она установила на смартфон приложение, отправилась к банкомату и совершила первый перевод почти на 300 тысяч рублей на продиктованные реквизиты. За ним последовал очередной транш на сумму 150 тысяч рублей. До последнего потерпевшая полагала, что деньги зачисляются на "безопасную" банковскую ячейку», — сказано в сообщении.

Однако после очередного звонка с выманиваем крупной суммы курянка обратилась в полицию.

По данным МВД, мошенники, использующие IT-технологии, за 11 месяцев 2024 года украли у россиян 168 миллиардов рублей. А за первые шесть месяцев 2025 года зарегистрировано 142191 преступление, которые совершены с использованием мессенджеров.

В МАХ, в отличие от зарубежных мессенджеров, есть система прямого обращения в Центр безопасности, который в случае выявления какого-либо случая мошенничества, передает всю информацию в МВД.