Трамп придумал новый необычный способ борьбы с мигрантами из Мексики

Трамп решил покрасить стену на границе в черный, чтобы она раскалялась на солнце

Президент США Дональд Трамп решил покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет, чтобы она раскалялась на солнце и не давала мигрантам возможности перелезать. Об этом заявила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, сообщает CBS News.

«Это будет сделано непосредственно по требованию президента, который понимает, что при высоких температурах здесь любая вещь черного цвета будет становиться горячее и благодаря этому будет сложнее перелезать через стену», — отметила она.

По ее словам, принятые недавно Конгрессом США бюджетные законы предусматривают значительное финансирование строительных работ на границе.

Ранее куратор по вопросам безопасности границ в администрации президента США Том Хоман обратился к мигрантам в образе Солнышка из детского шоу «Телепузики». В видео политик заявляет, что он бы «не чувствовал себя комфортно», будь он миграционным преступником в чужой стране.