Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:13, 20 августа 2025Мир

Трамп придумал новый необычный способ борьбы с мигрантами из Мексики

Трамп решил покрасить стену на границе в черный, чтобы она раскалялась на солнце
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп решил покрасить стену на границе с Мексикой в черный цвет, чтобы она раскалялась на солнце и не давала мигрантам возможности перелезать. Об этом заявила министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, сообщает CBS News.

«Это будет сделано непосредственно по требованию президента, который понимает, что при высоких температурах здесь любая вещь черного цвета будет становиться горячее и благодаря этому будет сложнее перелезать через стену», — отметила она.

По ее словам, принятые недавно Конгрессом США бюджетные законы предусматривают значительное финансирование строительных работ на границе.

Ранее куратор по вопросам безопасности границ в администрации президента США Том Хоман обратился к мигрантам в образе Солнышка из детского шоу «Телепузики». В видео политик заявляет, что он бы «не чувствовал себя комфортно», будь он миграционным преступником в чужой стране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Взломавшие базу данных ВСУ российские хакеры раскрыли потери украинской армии

    Командир украинской ДРГ раскрыл детали подрывов в России

    В МИД высказались об участниках «Интервидения»

    Новый разведывательно-огневой контур в зоне СВО оценили

    67-летняя Шэрон Стоун снялась полуобнаженной для журнала

    Российские подростки разгромили бункер гражданской обороны

    Маск прокомментировал новость об изменении срока создания собственной партии

    Дачникам назвали способ борьбы с недобросовестными председателями СНТ

    Армия России заняла населенный пункт в Днепропетровской области

    Трамп придумал новый необычный способ борьбы с мигрантами из Мексики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости