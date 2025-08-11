Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:28, 11 августа 2025Мир

Представитель власти США обратился к мигрантам в образе Солнышка из «Телепузиков»

Куратор Трампа Хоман обратился к мигрантам в образе Солнышка из «Телепузиков»
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Куратор по вопросам безопасности границ в администрации президента США Дональда Трампа Том Хоман обратился к мигрантам в образе Солнышка из детского шоу «Телепузики». Соответствующий ролик опубликован на странице Белого дома в социальной сети X.

«Каждый нелегальный иностранец-преступник будет депортирован — Том Хоман снова делает Америку безопасной», — говорится в публикации.

В видео политик заявляет, что он бы «не чувствовал себя комфортно», будь он миграционным преступником в чужой стране.

В начале года Хоман сообщил, что Иммиграционная и таможенная служба США начала проводить операции по отлову нелегальных мигрантов и их последующей депортации из страны. Он рассказал, что задерживать будут нелегальных мигрантов с судимостями по уголовным делам, а также угрожающих общественной безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Встреча на Аляске будет прохладной». Что известно о переговорах Путина и Трампа и какие сложности могут возникнуть?

    В России захотели блокировать материалы с матом в интернете

    Врач перечислила защищающие сердце продукты

    Кандидат в президенты Колумбии скончался после покушения

    Россиян спрыгнул с поезда по пути в российский город и был найден в третьей стране

    Представитель власти США обратился к мигрантам в образе Солнышка из «Телепузиков»

    Путин подписал указ относительно формы российских военных

    Грета Тунберг попытается вновь доплыть до Газы

    Российский депутат отреагировала на объявление в розыск СБУ

    Заваленные телами солдат ВСУ поля в Сумской области сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости