Представитель власти США обратился к мигрантам в образе Солнышка из «Телепузиков»

Куратор Трампа Хоман обратился к мигрантам в образе Солнышка из «Телепузиков»

Куратор по вопросам безопасности границ в администрации президента США Дональда Трампа Том Хоман обратился к мигрантам в образе Солнышка из детского шоу «Телепузики». Соответствующий ролик опубликован на странице Белого дома в социальной сети X.

«Каждый нелегальный иностранец-преступник будет депортирован — Том Хоман снова делает Америку безопасной», — говорится в публикации.

В видео политик заявляет, что он бы «не чувствовал себя комфортно», будь он миграционным преступником в чужой стране.

В начале года Хоман сообщил, что Иммиграционная и таможенная служба США начала проводить операции по отлову нелегальных мигрантов и их последующей депортации из страны. Он рассказал, что задерживать будут нелегальных мигрантов с судимостями по уголовным делам, а также угрожающих общественной безопасности.