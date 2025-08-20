Мир
04:34, 20 августа 2025Мир

Трамп рассказал о хорошем шансе урегулировать конфликт на Украине

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Есть хороший шанс урегулировать конфликт на Украине после успешных переговоров главы Штатов Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом рассказал сам американский политик в интервью журналисту Марку Левину.

«Так что мы собираемся попытаться остановить это, и я думаю, у нас есть хороший шанс», — ответил Трамп на соответствующий вопрос сотрудника СМИ.

Помимо этого, во время интервью глава Белого дома упомянул, что у него хорошие отношения с президентом России, и это является плюсом, учитывая ядерный потенциал США и РФ.

Ранее в Белом доме сообщили, что Дональд Трамп отказался уходить в отпуск из-за переговоров по Украине. До этого американский лидер планировал уехать в свой гольф-клуб в Бедминстере, штат Нью-Джерси.

Также в Вашингтоне рассказали, что Трамп осознает, что гарантии безопасности для Украины должны работать и после его ухода с поста президента США.

