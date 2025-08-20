Путешествия
Турист прыгнул в воду со скалы в Европе и не выжил

Алина Черненко

Фото: Juergen Nowak / Shutterstock / Fotodom

Турист прыгнул в воду с шестиметровой скалы на курорте Европы и не выжил. Об этом пишет Men’s Journal.

Уточняется, что 23-летний Франческо Ароника отдыхал в итальянской коммуне Полиньяно-а-Маре. Он отправился в популярное у клифф-дайверов место на берегу Адриатического моря, прыгнул в воду, ударился головой и потерял сознание. Пострадавшего молодого человека оперативно доставили в больницу, но там констатировали кончину.

«Когда это делают профессионалы, все иначе: у них есть оборудование и поддержка, — заявила президент городского совета Полиньяно-а-Маре Анна Де Донато. — Туристам следует быть бдительными и избегать безрассудства».

В феврале турист из Аргентины прыгнул в воду с 15-метровой скалы на Гавайях и не выжил. Трагическое происшествие попало на видео.

