20:43, 30 марта 2026МирЭксклюзив

Орбан объяснил отказ от смартфона

Орбан заявил, что не берет смартфон на заседания Совета ЕС из-за риска прослушки
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не берет смартфон в зал заседаний Евросовета (Совета ЕС) из-за риска прослушки. Об этом он заявил в интервью Öt.

«Даже на встречах министров и премьер-министров присутствуют смартфоны. Люди используют их во время обсуждений. Те, кто хочет услышать, все слышат. И бывают редкие, не очень частые пункты программы, когда у всех забирают и уносят телефоны. Тогда, они надеются, заседания закрытые», — рассказал он.

Глава правительства подчеркнул, что на заседания он не берет даже кнопочный телефон.

Ранее Орбан рассказал о вербовке венгерского гражданина спецслужбами Украины. По его словам, венгр действовал в интересах оппозиционной партии «Тиса» в преддверии парламентских выборов.

