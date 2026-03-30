Обманувшая американцев русская мошенница снялась в расстегнутых штанах для Playboy

Русская мошенница Анна Сорокина, обманувшая американцев на сотни тысяч долларов, снялась в откровенном виде для французской версии журнала Playboy. Фото опубликовано на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Аферистка, называющая себя Анной Делви, позировала на фоне металлического забора. Так, она предстала перед камерой в прозрачной майке, сквозь ткань которой просвечивал бюстгальтер. Кроме того, преступница расстегнула кожаные штаны и продемонстрировала торчащие из-под них трусы.

При этом визажисты дополнили эффектный образ Делви ярким макияжем глаз. Стилисты, в свою очередь, уложили ее волосы в локоны и предложили надеть кожаные перчатки.

Ранее Анна Делви также поделилась откровенными кадрами со съемок для Playboy. Тогда мошенница продемонстрировала фигуру в черных кожаных трусах и укороченной футболке, из-под которой была видна ее обнаженная грудь.