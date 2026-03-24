Обманувшая американцев русская мошенница показала кадры со съемок для Playboy

Русская мошенница Анна Делви показала откровенные кадры со съемок для Playboy

Русская мошенница Анна Сорокина, обманувшая американцев на сотни тысяч долларов, показала откровенные кадры со съемок для французской версии журнала Playboy. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, в начале видео аферистка, называющая себя Анной Делви, продемонстрировала фигуру в черных кожаных трусах с высокой посадкой и укороченной футболке, из-под которой была видна ее обнаженная грудь. Затем она предстала в образе, состоящем из кожаной куртки и прозрачной сетчатой юбки.

В конце ролика преступница попозировала в облегающем черном платье, верх которого частично оголял грудь.

В феврале сообщалось, что Анна Делви в откровенном наряде посетила модный показ модного бренда Elena Velez. Тогда аферистка вышла в свет в кружевной юбке и корсете, который был оформлен прозрачными чашками и золотистыми металлическими вставками.