01:00, 18 февраля 2026

Обманувшая американцев русская мошенница вышла в свет в прозрачном корсете

Русская мошенница Анна Делви в откровенном наряде посетила показ Elena Velez
Карина Черных
Фото: @theannadelvey

Русская мошенница Анна Сорокина, обманувшая американцев на сотни тысяч долларов, в откровенном наряде посетила модный показ модного бренда Elena Velez. Фото опубликовал журнал Harper's Bazaar.

34-летняя аферистка, называющая себя Анной Делви, вышла в свет в кружевной юбке длины миди и корсете, который был оформлен прозрачными чашками и золотистыми металлическими вставками. Кроме того, она надела остроносые вельветовые туфли бежевого цвета, прозрачные перчатки и укороченную шубу.

При этом на размещенном кадре видно, что на ноге преступницы присутствовал тюремный браслет.

Гражданка Германии переехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви. Она называла себя наследницей богатой семьи и тесно общалась с представителями высшего общества. Аферистка подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и скупать одежду люксовых брендов.

В мае 2019 года, после ареста в 2017-м, американский суд приговорил Анну Сорокину к плавающему сроку, а именно — 4-12 годам тюрьмы, за хищение более 200 тысяч долларов посредством финансовых махинаций. Она получила условно-досрочное освобождение по программе Merit Time менее чем через четыре года заключения.

