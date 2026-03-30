20:51, 30 марта 2026Мир

Орбан «чуть не умер со смеху»

Орбан заявил, что чуть не умер со смеху из-за обвинений МИД Венгрии в шпионаже
Виктория Кондратьева
Виктора Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что чуть не умер со смеху из-за обвинений главы венгерского МИД Петера Сийярто в шпионаже. Этим глава правительства поделился в интервью Öt.

«Когда я услышал, что его обвиняют в том, что он информатор, я чуть не умер со смеху. Дело в том, что даже на встречах министров и премьер-министров присутствуют смартфоны. Люди используют их во время обсуждений. Те, кто хочет услышать, все слышат», — сказал он.

Ранее Орбан призвал президента Украины Владимира Зеленского отозвать из страны украинских агентов в преддверии парламентских выборов.

    Последние новости

    Россиян обяжут платить за использование VPN

    Раскрыт размер зарплаты Зеленского

    Иранский посол заявил о проблемах Тегерана с Зеленским

    Россияне пожаловались на один тип соседей

    Трамп захотел получить деньги от арабских стран на войну с Ираном

    Белый дом рассказал о ходе переговоров с Ираном

    Студент притворился несовершеннолетней девушкой и вымогал деньги у мужчин

    Названа простая диета для снижения риска развития рака

    ВСУ выпустили по России почти сотню беспилотников

    Белый дом назвал сроки проведения операции против Ирана

    Все новости
