Орбан «чуть не умер со смеху»

Орбан заявил, что чуть не умер со смеху из-за обвинений МИД Венгрии в шпионаже

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что чуть не умер со смеху из-за обвинений главы венгерского МИД Петера Сийярто в шпионаже. Этим глава правительства поделился в интервью Öt.

«Когда я услышал, что его обвиняют в том, что он информатор, я чуть не умер со смеху. Дело в том, что даже на встречах министров и премьер-министров присутствуют смартфоны. Люди используют их во время обсуждений. Те, кто хочет услышать, все слышат», — сказал он.

Ранее Орбан призвал президента Украины Владимира Зеленского отозвать из страны украинских агентов в преддверии парламентских выборов.