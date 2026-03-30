Названы последствия отправки Россией помощи на Кубу

Политолог Кодзоев: Помощи России Кубе может хватить на три недели

Поставленной Россией Кубе гуманитарной помощи в виде 100 тысяч тонн нефти может хватить на две или три недели, частично стабилизируя социально-экономическую ситуацию на острове. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал старший научный сотрудник Института Латинской Америки (ИЛА) РАН Магомед Кодзоев.

«Нужно учитывать и режим экономии, на который кубинские власти перешли в последние месяцы. Поэтому нефти может хватить на две или три недели, в зависимости от того, как используется нефть», — указал эксперт.

При этом Кодзоев напомнил, что Гавана активно развивает возобновляемые источники энергии. По его словам, это может помочь грамотно распределить российскую помощь. Однако исследователь добавил, что похожие объемы нефти Куба получала от Венесуэлы ежедневно. Поэтому он указал, что для качественного изменения ситуации необходимы новые партии нефти.

30 марта Министерство транспорта России сообщило, что танкер «Анатолий Колодкин» прибыл на Кубу и доставил нефть в качестве гуманитарной помощи. Островное государство столкнулось с проблемами в энергетике, которые стали носить регулярный характер после введения президентом США Дональдом Трампом режима энергетической блокады Кубы.