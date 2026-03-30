20:43, 30 марта 2026МирЭксклюзив

Названы последствия отправки Россией помощи на Кубу

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Norlys Perez / Reuters

Поставленной Россией Кубе гуманитарной помощи в виде 100 тысяч тонн нефти может хватить на две или три недели, частично стабилизируя социально-экономическую ситуацию на острове. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал старший научный сотрудник Института Латинской Америки (ИЛА) РАН Магомед Кодзоев.

«Нужно учитывать и режим экономии, на который кубинские власти перешли в последние месяцы. Поэтому нефти может хватить на две или три недели, в зависимости от того, как используется нефть», — указал эксперт.

При этом Кодзоев напомнил, что Гавана активно развивает возобновляемые источники энергии. По его словам, это может помочь грамотно распределить российскую помощь. Однако исследователь добавил, что похожие объемы нефти Куба получала от Венесуэлы ежедневно. Поэтому он указал, что для качественного изменения ситуации необходимы новые партии нефти.

30 марта Министерство транспорта России сообщило, что танкер «Анатолий Колодкин» прибыл на Кубу и доставил нефть в качестве гуманитарной помощи. Островное государство столкнулось с проблемами в энергетике, которые стали носить регулярный характер после введения президентом США Дональдом Трампом режима энергетической блокады Кубы.

    Последние новости

    Россиян обяжут платить за использование VPN

    Раскрыт размер зарплаты Зеленского

    Иранский посол заявил о проблемах Тегерана с Зеленским

    Россияне пожаловались на один тип соседей

    Трамп захотел получить деньги от арабских стран на войну с Ираном

    Белый дом рассказал о ходе переговоров с Ираном

    Студент притворился несовершеннолетней девушкой и вымогал деньги у мужчин

    Названа простая диета для снижения риска развития рака

    ВСУ выпустили по России почти сотню беспилотников

    Белый дом назвал сроки проведения операции против Ирана

    Все новости
