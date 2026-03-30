Егор Крид подарил бывшей жене Моргенштерна квартиру

Егор Крид подарил бывшей жене Моргенштерна Диларе Зинатуллиной квартиру

Певец Егор Крид подарил квартиру бывшей жене рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов), блогерше Диларе Зинатуллиной. Об этом она сообщила на странице в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Дорогой подарок приурочен ко дню рождения Зинатуллиной. Она опубликовала видео, на котором певец дарит ей букет красных роз и сообщает, что выбрал из списка желаемых подарков, которым блогерша поделилась с друзьями перед праздником, самое лучшее — квартиру. В ответ Зинатуллина уточнила, не шутит ли Крид. Певец подтвердил, что говорит серьезно.

Ранее стало известно, что Зинатуллина подарила себе на День святого Валентина часы Tiffany & Co. за полмиллиона рублей.