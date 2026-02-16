Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:37, 16 февраля 2026Ценности

Бывшая жена Моргенштерна подарила себе на 14 февраля часы за полмиллиона рублей

Блогерша Дилара Зинатуллина подарила себе на 14 февраля часы Tiffany & Co.
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @influesii

Бывшая жена российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Дилара Зинатуллина подарила себе на День святого Валентина часы за полмиллиона рублей. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

25-летняя блогерша и предпринимательница предстала на размещенных кадрах в полупрозрачном черном наряде, оформленном вырезом на груди. Перед ней лежала коробка, в которой находились часы люксового бренда Tiffany & Co. Известно, что стоимость модели составляет 7,6 тысячи долларов (около 580 тысяч рублей).

«Пока что у меня нет парня, поэтому на 14 февраля порадовала себя сама!» — подписала инфлюэнсерша публикацию.

В июле прошлого года Дилара Зинатуллина похвасталась новым Mercedes стоимостью от 15 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль отреагировал на обвинения в отравлении Навального

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    На руках Трампа появились большие синяки. Их связывают с загадочной болезнью

    Кремль раскрыл планы на переговоры с Украиной в Женеве

    Российский горнолыжник сошел с дистанции и остался без медали в слаломе на Олимпиаде

    Раскрыт принесший 400 миллионов рублей незаконный бизнес чиновника Роспотребнадзора

    В России второй год подряд не выполнили план по долгосрочным сбережениям

    Названы роковые ошибки вкладчиков

    Боец СВО получил тяжелое ранение в голову, вышел из комы и нашел любовь в госпитале

    Названы признаки политического раскола Евросоюза

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok