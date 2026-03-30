20:58, 30 марта 2026Мир

Белый дом назвал сроки проведения операции против Ирана

Левитт: Операция США против Ирана будет проходить в течение 4-6 недель
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: U.s. Air Force / Reuters

Масштабная военная операция США против Ирана будет проходить в течение 4-6 недель. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга, трансляция которого доступна на YouTube-канале американской администрации.

«Операция США в Иране будет продолжаться до тех пор, пока цели не будут достигнуты. Сроки по-прежнему составляют от четырех до шести недель. Сегодня тридцатый день. Так что посчитайте сами, сколько еще времени Пентагону нужно для полного достижения целей операции», — указала она.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп рассматривает сценарий проведения операции по захвату иранского урана и завершению конфликта к середине апреля.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

