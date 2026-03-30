20:47, 30 марта 2026Спорт

Оценены шансы Овечкина вывести «Вашингтон» в плей-офф НХЛ

Шансы «Вашингтона» победить «Филадельфию» в матче НХЛ оценили коэффициентом 2,30
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stephen R. Sylvanie / Reuters

Букмекеры оценили шансы российского нападающего Александра Овечкина вывести «Вашингтон Кэпиталс» в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает Sport24.

Аналитики оценили шансы «Вашингтона» победить «Филадельфию Флайерс», опережающую столичную команду на одно место в турнирной таблице НХЛ, коэффициентом 1,80 с учетом овертайма и буллитов. Победа «Вашингтона» в основное время оценивается коэффициентом 2,30.

«Вашингтон» примет «Филадельфию» 1 апреля. Матч начнется в два часа ночи по московскому времени. «Кэпиталс» находится на 12-м месте на Востоке, «Флайерс» — на 11-м, но имеет две игры в запасе.

Ранее букмекеры оценили шансы Овечкина побить рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф в этом сезоне. По мнению специалистов, этого не произойдет.

