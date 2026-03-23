Оценены шансы Овечкина побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ в этом сезоне

Букмекеры оценили шансы российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина побить рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с учетом плей-офф в этом сезоне. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По мнению специалистов, этого не произойдет. На такое событие можно поставить с коэффициентом 12,00.

До конца регулярного чемпионата Овечкину осталось провести 11 матчей. Для того чтобы обойти Гретцки, россиянину нужно забросить 17 шайб. Шансы форварда увеличатся, если его команда попадет в плей-офф, но на данный момент столичный клуб идет на 12-м месте в Восточной конференции.

Российский форвард забросил тысячную шайбу в НХЛ 22 марта в матче против «Колорадо Эвеланш». Теперь на счету россиянина 923 гола в 1562 матчах в чемпионатах лиги и 77 шайб в 161 встрече в плей-офф.