Овечкин одной фразой оценил тысячную шайбу в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталc» Александр Овечкин одной фразой оценил тысячную шайбу в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф. Его слова приводятся на сайте команды.

«Всегда приятно чего-то достичь, и это был важный гол», — заявил хоккеист.

Овечкин забил тысячный гол в матче против «Колорадо Эвеланш». Теперь на счету россиянина 923 шайбы в 1562 матчах в чемпионатах лиги и 77 шайб в 161 встрече в плей-офф.

Овечкин сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки по общему количеству заброшенных шайб с учетом плей-офф до 16 голов. Гретцки оформил суммарно 1016 голов.