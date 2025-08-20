Бывший СССР
11:51, 20 августа 2025

Удар ВС России «Искандером» по ВСУ у Славянска попал на видео

Удар ВС России «Искандером» по ПВД ВСУ у Славянска попал на видео
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Российские военные поразили пункт временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Кадры опубликовал Telegram-канал «Изнанка».

На видео попал момент удара по ПВД украинской армии в районе Славянска с последующим взрывом. Уточняется, что он был нанесен по 3-й отдельной штурмовой бригаде ВСУ.

Для атаки Вооруженные силы (ВС) России применили расчет оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М».

Ранее Минобороны показало уничтожение скопления ВСУ с помощью «Искандера». Оно находилось у населенного пункта Иверское в ДНР.

