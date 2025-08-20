В Европе таксист бросил мать с детьми на обочине в темноте ради наживы

Tovima: На Крите мать с детьми высадили из такси ради заработка на туристах

Таксист в Европе бросил мать с детьми на обочине в темноте ради наживы — для заработка на туристах. Об этом пишет Tovima.

Инцидент произошел на греческом острове Крит. В городе Ираклион женщина обратилась в суд после того, как водитель такси высадил ее вместе с тремя детьми в темном, безлюдном месте, чтобы забрать туристов, которые стояли неподалеку. При этом у пострадавшей разрядился аккумулятор на телефоне, из-за чего она не смогла заказать другой автомобиль.

Девушка записала номер машины и подала в суд. Было возбуждено уголовное дело. История вызвала дискуссии в сети о работе таксистов в популярных среди путешественников локациях.

