В Госдуме предложили разрешить езду по выделенной полосе для части водителей

Депутат ГД Нилов предложил допускать к выделенной полосе транспорт с инвалидами

Депутат Государственной Думы Ярослав Нилов предложил допускать к езде по выделенной полосе автомобили, перевозящие инвалидов, а также мотоциклы и мопеды. Соответствующий законопроект он направил на отзыв в правительство, передает РИА Новости.

Согласно действующим нормам, по выделенной полосе могут передвигаться автобусы, перевозящие детей, велосипедисты (при условии, что полоса находится с правой стороны), а также автомобили такси с лицензией.

Как указал парламентарий в пояснительной записке к законопроекту, выделеные полосы не так загружены по сравнению с обычными, а их ширина достигает четырех метров. Мотоциклы и мопеды, которые не могут проехать по выделенной полосе во время пробок, лавируют в общем потоке и повышают вероятность ДТП. Разрешение для них ездить по выделенной полосе понизит аварийность на дорогах, уверен Нилов.

Депутат также указал, что разрешить передвигаться по выделенке автомобилям с инвалидами необходимо, потому что длительное нахождение в пробках может негативно сказаться на здоровье людей с ограниченным возможностями.

Ранее стало известно, что власти прорабатывают вопрос запрета выезда на дороги общего пользования водителям питбайков. Согласно предложенным изменениям, штраф за такое нарушение будет составлять до 30 тысяч рублей. У питбайков иногда нет фар, указателей поворота и зеркал заднего вида.