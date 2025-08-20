Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:23, 20 августа 2025Бывший СССР

В Киеве спрогнозировали последствия отказа Зеленского от плана Трампа

Дубинский: Отказ Зеленского от плана Трампа приведет к проседанию фронта
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Отказ президента Украины Владимира Зеленского от мирного плана президента США Дональда Трампа может привести к эскалации ситуации на фронте и быстрому его проседанию. Об этом заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Отказ Зеленского от мирного плана Трампа или его саботаж приведет к эскалации на фронте, который будет проседать все быстрее», — написал депутат.

По его словам, ухудшению ситуации на фронте для Украины послужит и ограничение поддержки со стороны США, а у Зеленского не будет шансов на переизбрание в качестве президента республики.

Ранее Александр Дубинский заявил, что украинский лидер приложит все усилия для того, чтобы президент России Владимир Путин отказался от встречи. По его словам, не имея ресурса на фронте, власти Украины будут совершать террористические атаки.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший депутат Госдумы продал западным спецслужбам секретные сведения. От США он получил более 3,5 миллиарда рублей

    Дисквалифицированная за допинг украинская легкоатлетка анонсировала откровенное интервью

    Рыболовы поймали гигантского сома длиной больше человеческого роста

    Раскрыты перспективы бывшего замминистра обороны России

    Канадские военные зиганули и поплатились

    Попавшего в госпиталь российского бойца СВО объявили беглецом

    Уехавшая в США певица тайно получила гражданство России

    Названо условие возвращения 56-летнего Роя Джонса в бокс

    Россиянки оценили шансы найти достойного мужчину после 35 лет

    Раскрыта причина радиационной угрозы в Полтавской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости