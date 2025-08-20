Дубинский: Отказ Зеленского от плана Трампа приведет к проседанию фронта

Отказ президента Украины Владимира Зеленского от мирного плана президента США Дональда Трампа может привести к эскалации ситуации на фронте и быстрому его проседанию. Об этом заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«Отказ Зеленского от мирного плана Трампа или его саботаж приведет к эскалации на фронте, который будет проседать все быстрее», — написал депутат.

По его словам, ухудшению ситуации на фронте для Украины послужит и ограничение поддержки со стороны США, а у Зеленского не будет шансов на переизбрание в качестве президента республики.

Ранее Александр Дубинский заявил, что украинский лидер приложит все усилия для того, чтобы президент России Владимир Путин отказался от встречи. По его словам, не имея ресурса на фронте, власти Украины будут совершать террористические атаки.