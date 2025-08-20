Мир
00:34, 20 августа 2025

В Новой Зеландии осудили первого в истории страны шпиона

Марина Совина
Фото: Wesley Tingey / Unsplash

Впервые в истории Новой Зеландии военный суд признал солдата виновным в попытке шпионажа в пользу иностранного государства. Об этом сообщает The Guardian.

Суд установил, что военнослужащий хотел передать карты военных баз и фотографии подставному офицеру, который выдавал себя за агента иностранной разведки.

Отмечается, что солдат стал объектом интереса властей после теракта в Крайстчерче в 2019 году, когда сотрудники правоохранительных органов усилили борьбу с праворадикальными группировками. В ходе наблюдения выяснилось, что военнослужащий вышел на контакт с третьей стороной. Он сообщил о своем желании дезертировать и предложил свои услуги.

При обыске в доме обвиняемого полиция обнаружила боеприпасы, копию видеозаписи с трансляцией массового убийства в мечетях Крайстчерча, а также манифест стрелка. Военнослужащий признал членство в ультраправых группах Action Zealandia и Dominion Movement, при этом отрицал их причастность к терроризму.

